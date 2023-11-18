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Ушел из жизни Ласло Почайи

Ласло Почайи

Умер Ласло Почайи, бывший гендиректор представительства ОАО «ЭГИС» в России.

О смерти Ласло Почайи сообщается на его странице в социальных сетях. Похороны состоятся в Венгрии.

Ласло Почайи окончил Харьковский государственный университет им. Горького. С 1976 года — доктор наук.

Был сотрудником Торгового представительства Венгрии в России. С 1994 года занимал должность генерального директора представительства венгерской компании «ЭГИС» в России. С 1 апреля 2010 года он занял пост почетного президента российского представительства ОАО «ЭГИС».

«ФВ» выражает соболезнования родным и близким Ласло Почайи.
Фото: Игорь Чунусов

pharmvestnik

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18 ноября, 2023 | Просмотров: 98