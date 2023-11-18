«Нанолек» завершила III фазу клинисследований первой российской вакцины от ВПЧ Затраты бюджета на федеральные закупки лекарств в 2024 году вырастут всего на 3% » Ушел из жизни Ласло Почайи Умер Ласло Почайи, бывший гендиректор представительства ОАО «ЭГИС» в России. О смерти Ласло Почайи сообщается на его странице в социальных сетях. Похороны состоятся в Венгрии. Ласло Почайи окончил Харьковский государственный университет им. Горького. С 1976 года — доктор наук. Был сотрудником Торгового представительства Венгрии в России. С 1994 года занимал должность генерального директора представительства венгерской компании «ЭГИС» в России. С 1 апреля 2010 года он занял пост почетного президента российского представительства ОАО «ЭГИС». «ФВ» выражает соболезнования родным и близким Ласло Почайи.

Фото: Игорь Чунусов pharmvestnik