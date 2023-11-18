«Нанолек» завершила III фазу клинисследований первой российской вакцины от ВПЧ

«Нанолек» завершила III фазу клинисследований первой российской вакцины от вируса папилломы человека. Препарат будет зарегистрирован под торговым наименованием «Цегардекс», на рынок он может выйти в 2025 году.

«Нанолек» завершила III фазу клинических исследований первой российской вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ), вызывающего рак шейки матки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Исследование проводили на здоровых и ранее непривитых взрослых в возрасте от 18 до 45 лет на базе пяти клинических центров. В рамках этой фазы испытаний препарат «Нанолек» также сравнивали с вакциной «Гардасил» компании MSD (в США и Канаде — Merck&Co). Вакцина показала высокую с ней сопоставимость по эффективности, безопасности и формированию иммунитета к четырем типам ВПЧ (6, 11, 16, 18). У большинства участников исследования уже после однократного введения выработались к ним антитела.

«Нанолек» объявила о начале проекта по разработке и выводу на рынок вакцины против ВПЧ в 2020 году. В 2021 году российская вакцина против ВПЧ успешно прошла первую фазу клинических исследований. В 2024 году запланировано проведение клинических исследований третьей фазы на подростках 9—17 лет. Препарат будет зарегистрирован под торговым наименованием «Цегардекс», планируется, что на рынок вакцина выйдет в 2025 году.

В конце октября 2023 года «Нанолек» объявила о планах производить вакцину по полному циклу, включая субстанцию, на своем заводе в Кировской области. Всего компания инвестирует 5 млрд руб. в создание новых мощностей для выпуска вакцины от ВПЧ и ряда других вакцин.

В России зарегистрированы и применяются только зарубежные вакцины против ВПЧ. По данным ГРЛС, это «Гардасил» компании MSD и «Церварикс» от GSK. Включение вакцинации от ВПЧ в национальный календарь профилактических прививок запланировано на 2026 год.

Фото: Freepik

Артем Косенок

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