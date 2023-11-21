Фармацевтическая и медицинская отрасли принесли Москве 16,6 млрд рублей с начала года

Фармацевтическая и медицинская отрасли по итогам девяти месяцев 2023 года остаются в числе драйверов роста московской промышленности. За этот период времени такие предприятия принесли городскому бюджету 16,6 млрд рублей, рассказала руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Больше всего средств в бюджет Москвы перечислили предприятия машиностроительного комплекса (29 млрд рублей), пищевой промышленности (24,9 млрд), электронной и радиотехнической (23,1 млрд). Входящие в этот спектр предприятия обеспечивают практически половину всех налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города от предприятий обрабатывающей промышленности.

По мнению Зяббаровой, росту привлекательности Москвы для промышленников способствует также система мер поддержки, в том числе льготные кредиты, льготы по налоговым и арендным платежам, субсидии на возмещение части затрат по лизингу и на приобретение современного оборудования.

По данным департамента, столичная обрабатывающая промышленность становится одним из ведущих драйверов роста городской экономики. Так, в период с января по сентябрь 2023 года объем производства обрабатывающих отраслей вырос на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Наиболее ощутимо увеличился выпуск одежды – более чем в три раза, электрического оборудования – в два раза, лекарств и медицинских материалов – в полтора раза.

gxpnews