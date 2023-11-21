В Великобритании разрешили к безрецептурному отпуску комбинированные противозачаточные ЛП

Со следующего месяца женщины в Великобритании смогут покупать комбинированные противозачаточные препараты без предварительного получения направления от врача общей практики. Для этого, впрочем, необходима консультация фармацевта в аптеке, участвующей в соответствующей программе. Об этом сообщает Pharmaceutical Technology.

Для выписки рецепта на оральную гормональную контрацепцию необходимо измерить индекс массы тела (ИМТ) и артериальное давление. Ожидается, что введение безрецептурного отпуска такой продукции улучшит доступ к контрацепции для женщин, которым трудно получить ее через традиционные каналы, такие как врач общей практики или клиники сексуального здоровья.

Ранее, в 2021 году, в Великобритании разрешили свободную продажу препаратов с содержанием прогестерона двух марок – Hana и Lovima. Последнее сообщение касается комбинированных таблеток, состоящих из эстрогена и прогестерона. Такие средства не вошли в список разрешенных к безрецептурному отпуску в 2021 году из-за риска, связанного с их применением курильщиками в возрасте старше 35 лет.

В России с 2023 года противозачаточные препараты с МНН мифепристон и мизопростол включены в список товаров, подлежащих предметно-количественному учету. Это значит, что отпуск средств для прерывания беременности и некоторые противозачаточные таблетки с такими же МНН будет строго контролироваться.

gxpnews