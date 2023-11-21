FDA впервые одобрило тест на хламидиоз и гонорею с забором проб на дому

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало компании LetsGetChecked разрешение на продажу теста Simple 2. Это первый диагностический тест на хламидиоз и гонорею для домашнего применения, получивший разрешение на продажу, а также второй «домашний» тест на заболевания, передающиеся половым путем, после ВИЧ.

Ранее разрешенные тесты для диагностики этих заболеваний использовались для сбора образцов в местах оказания медицинской помощи, например, в кабинете врача. Тест Simple 2, для которого необходим вагинальный мазок или образец мочи, используется в домашних условиях с помощью специального набора. Полученный анализ отправляется в специальную лабораторию. Результаты выдаются в режиме онлайн, а в случае положительных или недействительных результатов анализа медицинский работник проводит повторное обследование.

«Это разрешение знаменует собой важную веху в развитии здравоохранения, позволяя пациентам получать больше информации о своем здоровье не выходя из дома», – заявил директор Центра устройств и радиологического здоровья FDA Джефф Шурен.

Как говорится в отчете о наблюдении за инфекциями, передаваемыми половым путем, подготовленном Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, хламидиоз и гонорея являются первой и второй по распространенности бактериальными инфекциями, передаваемыми половым путем, в США, и уровень заболеваемости ими неуклонно растет: только в 2021 году, по оценкам, будет зарегистрировано 1,6 млн случаев хламидиоза и более 700 тысяч случаев гонореи.

Как правило, обе инфекции легко поддаются лечению, но если их не лечить, то они могут вызвать серьезные осложнения для здоровья пациентов, включая бесплодие.

gxpnews