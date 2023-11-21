Bayer отозвала партию противоопухолевого Vitrakvi из-за микробного заражения

Немецкая Bayer объявила об отзыве партии противоопухолевого препарата Vitrakvi (ларотректиниб) в США. Лекарство, выпускаемое в стеклянных флаконах объемом 100 мл, предназначено для лечения солидных опухолей с положительным слиянием генов NTRK.

Мера продиктована обнаружением случаев микробного загрязнения Penicillium brevicompactum в ходе плановых проверок на производстве. Этот вид Penicillium может вызвать легочные заболевания, особенно у пациентов с сопутствующей иммуносупрессией.

В заявлении для прессы компания Bayer заявила: «Таким образом, существует обоснованная вероятность того, что заражение Penicillium brevicompactum пациентов с сопутствующей иммуносупрессией, принимающих Vitrakvi, может привести к развитию инвазивных грибковых инфекций крови или пневмонии, которые могут представлять угрозу для жизни».

Несмотря на то что Bayer не получала сообщений о каких-либо нежелательных явлениях, связанных с этой ситуацией, компания просит потребителей немедленно прекратить прием Vitrakvi и при возникновении проблем или вопросов обратиться к своему врачу или медицинскому работнику.

Ранее сообщалось, что Bayer добровольно отозвала с рынка США препарат для лечения фолликулярной лимфомы Aliqopa (копанлисиб) по причине того, что исследование, призванное подтвердить его пользу, не показало желаемого эффекта в отношении общей выживаемости. В 2017 году Aliqopa был ускоренно одобрен FDA для взрослых пациентов с фолликулярной лимфомой, у которых заболевание возобновилось после предыдущего лечения.

gxpnews