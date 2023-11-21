В RUSSCO сменился председатель

Кандидатуру Носова поддержали большинство членов правления, состоящего из 25 человек. Сергей Тюляндин объяснил свое решение уйти с поста желанием уступить место более молодым кандидатам. Тюляндин останется в составе правления RUSSCO.

Сергей Тюляндин в 1979 году окончил Первый московский медицинский институт им. И.М. Сеченова. Он начал карьеру в Онкологическом научном центре АМН СССР. В 1985 году Тюляндин защитил кандидатскую, а в 1993 году – докторскую диссертацию. Спустя еще семь лет ему присвоили звание профессора.

С 1998 по 2003 год Сергей Тюляндин представлял Россию в Европейском обществе по медицинской онкологии (ESMO). Под его руководством были разработаны комплексные методы лечения злокачественных новообразований яичка, молочной железы, яичников и других опухолей. За вклад в отечественную онкологию в 2002 году профессора отметили госпремией в области науки и техники, а в 2017 году он был удостоен премии и медали Правительства РФ в области науки и техники. С 2002 по 2020 год Тюляндин работал в должности заместителя директора по научной работе НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

В январе 2021 года Сергей Тюляндин заявил о решении уйти с управленческих должностей в НМИЦ, обосновав свое решение желанием больше времени отдавать занятиям наукой. «В прошлом году мне исполнилось 65 лет, и я осуществил свое давнее желание добровольно покинуть все административные посты, которые занимал с 2005 года, поскольку считаю, что несменяемость есть основная причина застоя. Эти причины и стали основанием моего перехода на должность главного научного сотрудника (НМИЦ)», – пояснил профессор.

Дмитрий Носов – доктор медицинских наук и профессор РАН, член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ. С 1995 по 2016 год работал в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, с 2002 по 2008 год был национальным представителем России в ESMO. В 2011 году Носов вошел в состав правления RUSSCO, а также стал руководителем образовательного комитета организации. В 2016 году возглавил отделение противоопухолевой лекарственной терапии Центральной клинической больницы Управделами Президента РФ.

В сфере научных и практических интересов Дмитрия Носова – лекарственное лечение (химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия) больных раком молочной железы, раком легкого, раком почки, раком предстательной железы, раком мочевого пузыря, колоректальным раком.

RUSSCO – одно из основных онкологических профсообществ в РФ наряду с такими, как Ассоциация онкологов России. Кроме образовательных мероприятий, в сферу деятельности организации входит создание и обновление практических рекомендаций для врачей-онкологов, проведение программы молекулярно-генетических исследований для подбора лекарственной терапии.

Фото: rosoncoweb.ru

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