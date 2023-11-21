В RUSSCO сменился председатель

Один из основателей Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Сергей Тюляндин сложил с себя полномочия председателя. Он занимал этот пост с 2012 года. Новым руководителем организации избран Дмитрий Носов, заведующий онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной терапии ЦКБ Управления делами президента.
Кандидатуру Носова поддержали большинство членов правления, состоящего из 25 человек. Сергей Тюляндин объяснил свое решение уйти с поста желанием уступить место более молодым кандидатам. Тюляндин останется в составе правления RUSSCO.
Сергей Тюляндин в 1979 году окончил Первый московский медицинский институт им. И.М. Сеченова. Он начал карьеру в Онкологическом научном центре АМН СССР. В 1985 году Тюляндин защитил кандидатскую, а в 1993 году – докторскую диссертацию. Спустя еще семь лет ему присвоили звание профессора.
С 1998 по 2003 год Сергей Тюляндин представлял Россию в Европейском обществе по медицинской онкологии (ESMO). Под его руководством были разработаны комплексные методы лечения злокачественных новообразований яичка, молочной железы, яичников и других опухолей. За вклад в отечественную онкологию в 2002 году профессора отметили госпремией в области науки и техники, а в 2017 году он был удостоен премии и медали Правительства РФ в области науки и техники. С 2002 по 2020 год Тюляндин работал в должности заместителя директора по научной работе НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
В январе 2021 года Сергей Тюляндин заявил о решении уйти с управленческих должностей в НМИЦ, обосновав свое решение желанием больше времени отдавать занятиям наукой. «В прошлом году мне исполнилось 65 лет, и я осуществил свое давнее желание добровольно покинуть все административные посты, которые занимал с 2005 года, поскольку считаю, что несменяемость есть основная причина застоя. Эти причины и стали основанием моего перехода на должность главного научного сотрудника (НМИЦ)», – пояснил профессор.
Дмитрий Носов – доктор медицинских наук и профессор РАН, член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ. С 1995 по 2016 год работал в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, с 2002 по 2008 год был национальным представителем России в ESMO. В 2011 году Носов вошел в состав правления RUSSCO, а также стал руководителем образовательного комитета организации. В 2016 году возглавил отделение противоопухолевой лекарственной терапии Центральной клинической больницы Управделами Президента РФ.
В сфере научных и практических интересов Дмитрия Носова – лекарственное лечение (химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия) больных раком молочной железы, раком легкого, раком почки, раком предстательной железы, раком мочевого пузыря, колоректальным раком.
RUSSCO – одно из основных онкологических профсообществ в РФ наряду с такими, как Ассоциация онкологов России. Кроме образовательных мероприятий, в сферу деятельности организации входит создание и обновление практических рекомендаций для врачей-онкологов, проведение программы молекулярно-генетических исследований для подбора лекарственной терапии.
Фото: rosoncoweb.ru