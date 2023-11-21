Артем Наркевич назначен министром здравоохранения Омской области

Артем Наркевич окончил Красноярский медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого в 2010 году по направлению «лечебное дело», там же прошел ординатуру и аспирантуру, затем занял должность декана медико-психолого-фармацевтического факультета.

Зимой 2023 года Наркевич начал работу в Южно-Уральском государственном медицинском университете на посту проректора по стратегическому развитию, науке и инновациям.

Александр Мураховский был министром здравоохранения Омской области с 2020 года, до этого он работал главным врачом больницы скорой медицинской помощи №1. Руководящий пост в омском Минздраве Мураховский занял после отставки Ирины Солдатовой, проработавшей на посту всего несколько месяцев. Отставка чиновницы произошла на фоне скандала – в конце октября 2020 года две бригады скорой помощи приехали к зданию министерства с пожилыми пациентами, у которых выявили симптомы COVID-19, из-за нехватки мест в стационарах.

В апреле 2023 года прокуратура Омской области привлекла Мураховского к административной ответственности за срыв реализации нацпроекта «Здравоохранение». По данным ведомства, чиновник не обеспечил исполнение сразу трех федпроектов и сорвал плановые сроки поставок и ввода в эксплуатацию высокотехнологичного медоборудования по итогам 2022 года. Ранее Мураховского уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.

За нарушение порядка расходования выделенных на нацпроект «Здравоохранение» бюджетных средств Александра Мураховского привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов). Чиновнику назначили штраф в размере 12 тысяч рублей.