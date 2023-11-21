Правительство утвердило список территорий для северного завоза. Ранее в первую категорию грузов для него попали лекарства и медизделия.
Правительство утвердило список территорий для северного завоза. Постановление № 1930 от 16.11.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 апреля 2024 года.
В перечень включены отдаленные поселения в следующих регионах:
- Алтай,
- Бурятия,
- Карелия,
- Коми,
- Саха (Якутия),
- Тыва,
- Забайкальский край,
- Камчатский край,
- Красноярский край,
- Пермский край,
- Хабаровский край,
- Амурская область,
- Архангельская область,
- Иркутская область,
- Магаданская область,
- Мурманская область,
- Сахалинская область,
- Тюменская область,
- Ненецкий автономный округ,
- Ханты-Мансийский автономный округ,
- Чукотский автономный округ.
Также документом утверждены правила внесения изменений в перечень территорий северного завоза. Так, предложения о внесении в список вносятся высшим должностным лицом субъекта федеральному координатору северного завоза. Основаниями для этого станут изменение названия региона или утрата технической возможности круглогодичного бесперебойного транспортного сообщения по автомобильным дорогам хотя бы с одним муниципальным образованием.
Ранее в августе лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания включили в первую категорию грузов для северного завоза. Поставщикам такой продукции правительство окажет господдержку, а руководство регионов сможет устанавливать дополнительные снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам, а также предельные оптовые и розничные цены на грузы первой категории и производные из них товары. Губернаторы северных регионов также смогут создавать стратегические запасы необходимых грузов.
Фото: Таисия Кубрина
Артем Косенок
Таисия Кубрина
pharmvestnik