Объявлены лучшие инновационные проекты в области качества фармацевтического производства

15 ноября в пресс-центре «ТАСС» прошла пресс-коференция, посвященная подведению итогов отраслевого международного конкурса «GxP-Профи 2023», в ходе мероприятия были объявлены победители этого года. В пресс-конференции приняли участие представители Минпромторга России, Евразийской экономической комиссии, Организационного комитета конкурса, а также руководители компаний-победителей.

Конкурс организован Евразийской Академией надлежащих практик совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Евразийской экономической комиссии.

Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России, председатель Организационного комитета конкурса Дмитрий Галкин отметил, что одним из главных блоков стратегии «Фарма-2030» является не только обеспечение нашего государства собственными лекарственными средствами и развитие отечественных производств в части углубления всех этапов производственных процессов – от синтеза молекул до упаковки, но также и инновационные разработки. Все это должно способствовать повышению независимости и обеспечению технологического суверенитета отечественной фарминдустрии.

Директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России, президент правления Евразийской Академии надлежащих практик Владислав Шестаков отметил, что Экспертной комиссией в этом году была проделана большая работа по оценке представленных работ и выбору победителей конкурса. По спектру тем, которые были представлены в конкурсных проектах, можно сказать, что отрасль развивается с учетом современных трендов.

«Инновационные подходы в нестандартных ситуациях, в которых мы находимся последние несколько лет, являются приоритетными, но ни одно производство невозможно без соблюдения правил и стандартов надлежащей практики. Мы все работаем над одним большим делом для того, чтобы наши препараты были эффективными, безопасными, доступными и, самое главное, подтверждали мнение, что отечественные лекарства не уступают западным ни по качеству, ни по эффективности», – отдельно подчеркнул в своем выступлении Владислав Шестаков.

География участников в этом году включает не только компании из стран-членов ЕАЭС, но также и из других дружественных стран. Значимость конкурса для развития международного сотрудничества отметила заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Чинара Мамбеталиева:

«В настоящее время особенно важным является объединение усилий для реализации инновационного потенциала фармацевтической отрасли в целом в Евразийском экономическом союзе. Реализация профессиональных компетенций и лучших инновационных решений в отраслевом масштабе, внедрение наилучших достижений в практику в целом будет способствовать качественным преобразованиям на уровне государств, а также расширению рынка союза на международные фармацевтические рынки».

Исполнительный директор Евразийской Академии надлежащих практик, организатор конкурса, доктор фармацевтических наук, профессор Ирина Спичак в своем выступлении обозначила критерии оценки работ. Представленные на конкурс проекты обязательно должны носить инновационный характер, быть внедрены на производстве, обладать доказанной эффективностью в системе менеджмента качества, а также иметь экономическую эффективность для предприятия.

В финале пресс-конференции Ирина Спичак объявила победителей конкурса этого года.

1 место завоевала компания «Биннофарм-Групп» с проектом «Разработка и применение программно-аппаратного комплекса на базе искусственного интеллекта для обнаружения дефектов прозрачной стеклянной первичной упаковки». 2 место заняла компания «Герофарм» с проектом «Цифровизация процессов валидации». 3 место получила компания «Р-Фарм» за проект «Интеграция токсикологической оценки лекарственных средств с фармацевтической системой качества».

21 ноября на площадке выставки Pharmtech & Ingredients состоялась информационная сессия Евразийской Академии надлежащих практик, где победители и финалисты международного конкурса представили свои проекты широкой аудитории.

В этом году конкурс «GxP-Профи» приурочен к 50-летию ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России, деятельность которого направлена на инспектирование производителей лекарственных средств на соответствие требованиям правил GMP, что полностью отвечает основным целям и задачам конкурса.

gxpnews