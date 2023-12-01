AbbVie купит производителя лекарств от рака ImmunoGen за $10,1 млрд

Американская AbbVie заключила сделку на $10,1 млрд по покупке производителя лекарств от рака ImmunoGen ($31,26 за акцию). Основной интерес покупателя – перспективный препарат для лечения рака яичников, говорится на сайте компании.

Elahere (мирветуксимаб соравтанзин-гинкс) одобрен для пациентов с раком яичников, получавших предыдущую терапию. Также разработка проходит испытания в более ранних линиях лечения.

Акции ImmunoGen в этом году выросли более чем в три раза, после того как в мае компания заявила, что препарат Elahere помог продлить жизнь пациентам в испытаниях на поздней стадии заболевания.

Для Abbvie сделка поможет укрепить планы по выходу на рынок лекарств от рака, поскольку ее самый продаваемый препарат Humira, средство от ревматоидного артрита, постепенно сталкивается с жесткой конкуренцией в США.

У Abbvie, впрочем, есть собственное лекарство от рака крови Imbruvica. В августе оно было выбрано в качестве одного из 10 препаратов, подлежащих первому в истории ценовому обсуждению со стороны американских страховых планов Medicare с целью снижения цены.

gxpnews