The Global Fund: «Мы рискуем проиграть борьбу с малярией»

В 2022 году число случаев заражения малярией в мире достигло порядка 250 млн, увеличившись на 5 млн в годовом исчислении и превысив предел, необходимый для ее сдерживания. В то же время глобальный показатель заболеваемости малярией составлял 58,4 случая на 1000 человек, относящихся к группе риска, против целевого показателя ВОЗ в 26,2 случая к 2025 году. Об этом говорится в тематическом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число заболевших резко возросло в тех регионах, где погода была наиболее экстремальной. По словам представителей всемирной организации здравоохранения, прогресс на пути к 2025 году отстает от графика на 55 %, а в этом году при сохранении такой траектории будет упущен на 89%.

Борьба с малярией перестала быть эффективной по ряду причин: из-за пандемий, в частности пандемии COVID-19, экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, а также устойчивости людей к лекарствам, а насекомых, переносящих малярию – к инсектицидам.

“Сейчас, как никогда, мы рискуем проиграть нашу борьбу с этим заболеванием. <…> Отчет показывает, что прогресс остановился, а в некоторых местах обращается вспять. Если мы не примем меры сейчас, малярия может резко возобновиться, сведя на нет с таким трудом достигнутые за последние два десятилетия успехи”, – заявил Питер Сэндс, исполнительный директор Глобального фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией (The Global Fund).

В период с 2000 по 2019 год число смертей от малярии снижалось – с 864 000 до 576 000. Во время пандемии показатель возрос, и, по оценкам, в прошлом году от этой болезни умерли 608 000 человек, в основном маленькие дети. Согласно докладу ВОЗ, наблюдается также дефицит финансирования мер реагирования. В 2022 году в глобальные усилия по борьбе с малярией было вложено $4,1 млрд, в то время как необходимо примерно $7,8 млрд, считают в ВОЗ.

gxpnews