Правительство не поддержало проект об увеличении шрифта в инструкциях к лекарствам

Законопроект об увеличении шрифта в инструкциях к лекарствам не поддержали в правительстве. Там посчитали, что нынешний размер шрифта в полной мере соответствует правилам обеспечения удобочитаемости листка-вкладыша и маркировки.

Правительство посчитало избыточным законопроект, согласно которому информация в инструкциях по медицинскому применению лекарственных препаратов должна указываться «легко читаемым размером» — не менее чем 12 кеглем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий проект заключения.

В правительстве отметили, что минимальный размер текста инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов (8 пунктов) установлен приказом Минздрава. Он в полной мере соответствует правилам обеспечения удобочитаемости листка-вкладыша и маркировки.