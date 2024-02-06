Abbott заподозрили в обманчивой пиар-кампании детского питания PediaSure

Жительница Нью-Йорка обратилась в суд с жалобой на Abbott Laboratories, утверждая, что компания транслирует недостоверные данные при продвижении своей линейки детского питания PediaSure. Так, маркетинговая кампания основана на том, что данные питательные напитки катализируют рост у детей, которые недополучают необходимые для этого вещества с пищей. Тем не менее, истица утверждает, что ее внук, который получал питание PediaSure, не только не вырос, но, помимо этого, столкнулся с побочным эффектом — сильно набрал в весе. Об этой ситуации сообщили зарубежные СМИ.

Женщина считает, что Abbott вводит потребителей в заблуждение, утверждая, что действие PediaSure в плане роста детей «клинически доказано». Она приложила к иску данные исследований, в которых говорится, что прямой связи между приемом PediaSure и ростом детей нет. В суде она заявила, что производитель имеет доступ к этим исследованиям и знает об их результатах, но продолжает утверждать обратное.

Компания попыталась отклонить иск, но окружной судья США Пол Энгельмайер поддержал женщину, посчитав ее жалобу обоснованной.

На примере своего 8-детнего внука истица хочет в суде доказать, что питательные напитки PediaSure не помогают детям расти, но при этом способствуют набору веса. Ребенок выпивал по две порции PediaSure в день в течение года. По данным Abbott, PediaSure помогает детям с задержкой роста «выйти из группы риска по соотношению веса и роста» в течение восьми недель.

В России продукция PediaSure продается под названием «Малоежка». На маркетплейсах, в том числе по продаже лекарств, в сопровождающей товар информации говорится о том, что продукт «имеет клинически доказанную эффективность». Цена варьируется в зависимости от размера упаковки и количества банок или бутылок в наборе.

Примечательно, что в конце 2023 года Abbott столкнулась с проблемами из-за другой линейки детского питания. Так, компании пришлось прекратить продажи пробиотических смесей, в частности Similac Probiotic Tri-Blend, из-за смерти ребенка после кормления смесью, за чем последовало предупреждение FDA о риске для жизни недоношенных детей при употреблении пищи, содержащей живые организмы, такие как дрожжи или бактерии.

gxpnews