Для регионов северного завоза установили правила формирования тарифов на поставку грузов

Правительство установило правила формирования тарифов на поставку грузов для регионов северного завоза. Субъекты будут вправе устанавливать свои тарифы в случае, если регулирование надбавок, цен, тарифов не осуществляется федеральными органами власти.

Правительство утвердило правила установления снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на продукцию, реализуемую на территориях северного завоза, предельных значений цен на грузы первой категории, тарифов на их перевозку и хранение, а также другие работы в отношении таких грузов. Соответствующее постановление № 118 от 05.02.2024 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, регионы вправе устанавливать свои тарифы в случае, если регулирование надбавок, цен, тарифов не осуществляется федеральными органами власти. Тарифы устанавливаются в соответствии со следующими основными принципами:

формирование надбавок, цен, тарифов с учетом данных раздельного учета расходов, доходов и финансовых результатов по видам деятельности, тарифным составляющим, укрупненным видам работ (услуг), сегментам деятельности субъектов регулирования (естественно-монопольный, конкурентный);

установление надбавок, цен, тарифов с учетом себестоимости и уровня рентабельности с целью обеспечения безубыточности деятельности субъектов регулирования;

применение на всех территориях северного завоза единых принципов регулирования надбавок, цен, тарифов.

При установлении надбавок, цен, тарифов применяются методы экономически обоснованных расходов (затрат), доходности инвестированного капитала, индексации и сравнения аналогов. Документ вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

В августе 2023 года был принят закон, создающий правовые и организационные основы северного завоза. Документ вступает в силу с 1 апреля 2024 года. В ноябре правительство утвердило список территорий для северного завоза — в перечень были включены отдаленные поселения в 21 регионе.

В декабре того же года правительство утвердило перечень грузов для приоритетных поставок в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории. В список вошли семь категорий товаров, в том числе лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.

Фото: wirestock/Freepik

Артем Косенок

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