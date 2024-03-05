На маркетплейсах обнаружили в продаже противозачаточные под видом БАД

На маркетплейсах обнаружили в свободной продаже не зарегистрированный в России противозачаточный препарат, содержащий высокие дозы синтетического женского полового гормона. Карточки товаров уже заблокировали.

На маркетплейсах Ozon и Wildberries обнаружили противозачаточные препараты под видом БАД, сообщает «Коммерсантъ». Эксперт Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ), акушер-гинеколог Любовь Ерофеева нашла товар под названием «Противозачаточные таблетки Левоноргестрел и Квинестрол» в разделе «Средство для интимной гигиены» на Ozon. На фото были таблетки с китайскими иероглифами, лекарство доставляли из Казахстана. Стоимость упаковки – 1480 руб. В карточке товара было указано, что в одной таблетке содержится 6 мг левоноргестрела и 3 мг квинестрола, однако далее были слова «БАД не является лекарственным средством». Препарат советовали принимать на протяжении 3—5 лет, но продавец все же советовал проконсультироваться с врачом.

Такой же препарат издание обнаружило на меркетплейсе Wildberries в разделе «Либидо» за 500 руб. В описании утверждалось, что это «один из лучших вариантов современной контрацепции, аналог женских презервативов».

По словам эксперта акушера-гинеколога, в китайском препарате дозировка левоноргестрела в четыре реза выше, чем у средств экстренной контрацепции «Эскапел» и «Постинор», которые в России можно купить без рецепта. Такая высокая концентрация левоноргестрела может быть опасна, особенно при бесконтрольном использовании.

Гинеколог телемедицинского сервиса «Доктис» Маргарита Денисенко обратила внимание, что в китайском препарате высока дозировка и другого вещества — квинестрола.

Росздравнадзор направил информацию в Роскомнадзор для блокировки онлайн-страниц с подобным торговым предложением. В надзорной службе сообщили о недопустимости продажи таких препаратов онлайн.

В пресс-службе Ozon «ФВ» сообщили, что БАД попадают в продажу на маркетплейс только после ручной проверки свидетельств о государственной регистрации.

«Товар с упоминанием противозачаточных препаратов мы оперативно скрыли и проведем дополнительную проверку, чтобы полностью исключить продажу противозачаточных средств в других категориях», — рассказали в Ozon.

О принятых мерах сообщили и в Wildberries. Там также рассказали о круглосуточной модерации и о возможных сбоях, когда требуется «ручное вмешательство».

В Росздравнадзоре также заявили, что благодаря деятельности службы заблокировано около 70 тыс. сайтов и интернет-страниц, незаконно торгующих фармпрепаратами.

На прошлой неделе стало известно, что импортеров биологически активных добавок в России оказалось в пять раз больше, чем было известно государству, а производителей — на 41% больше. С 1 марта участники рынка обязаны будут передавать данные о выводе из оборота БАД.

Фото: jcomp/Freepik

Коблова Дина

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