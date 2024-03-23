Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов сельхозживотных

Президент РФ Владимир Путин подписал указ № 195 от 19 марта 2024 года, который предполагает создание Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных. Его создадут на базе Всероссийского научно-исследовательского института животноводства им. академика Л. К. Эрнста.

Задачи сотрудников центра заключаются в том числе в формировании и пополнении национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов животных, разработке методов их получения, хранения и использования.

Кроме того, согласно документу, в течение четырех месяцев правительство должно определить объем и финансирование мероприятий, которые связаны с созданием центра. Еще полгода отведено на разработку и утверждение программы развития.

Координацией деятельности центра займется межведомственная комиссия. В ее состав войдут представители федеральных органов исполнительной власти, Российской академии наук и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

В конце 2023 года на стратегической сессии по продовольственной безопасности премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что считает необходимым активизировать селекционные исследования и разработку агробиотехнологий. «Предстоит наладить селекционно-генетические исследования с учетом потребностей племенного животноводства, наращивать также и выпуск товарной аквакультуры, учитывая, что за первые шесть месяцев текущего года мы видим прирост в сфере разведения рыбы», – говорил он.

gxpnews