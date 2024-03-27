ФАС оштрафовала «Яндекс» на 650 тысяч рублей за рекламу БАД

Санкт-Петербургское УФАС решило оштрафовать ООО «Яндекс» по двум эпизодам, соответствующим ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ. Причиной стала реклама двух БАД, не сопровождавшаяся предупреждением о том, что продукт не является лекарством. Реклама признана ненадлежащей, ООО назначены штрафы в размере 300 и 350 тысяч рублей.

О каких именно БАД идет речь, не уточняется. К слову, максимальное наказание, которое может грозить за такое нарушение, составляет 500 тысяч рублей. «В обоих случаях в рекламе отсутствовало необходимое предупреждение о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством», — заявили в УФАС.

Ранее санкт-петербургское УФАС направило предупреждение АО НПК «Катрен» из-за выявленного факта навязывания рекламы федерального сервиса по заказу лекарств Apteka.ru. Чтобы заказать товар на сайте, пользователю приходилось проходить регистрацию, в процессе согласившись на рассылку рекламной информации.

gxpnews