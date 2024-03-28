Сербия намерена принять закон для регистрации лекарств из России

Сербия планирует принять закон, позволяющий регистрировать лекарства из России, сообщила министр здравоохранения страны. По ее словам, больше всего нужны антибиотики, средства для антиагрегантной терапии, инновационной терапии и против онкологии.

Правительство Сербии намерено принять закон, который позволит регистрировать лекарства из России. Министр здравоохранения страны Даница Груичич в интервью «Известиям» выразила надежду, что это произойдет в 2024 году.

По словам Груичич, страна планирует также начать регистрировать препараты из Индии, Китая и других стран. Она объясняет такую необходимость попытками некоторых стран Евросоюза оказывать давление на медицину Сербии из-за поддержки России.

«Есть определенные попытки [давления], но я не могу сказать, что они успешные. У нас относительно хорошая обеспеченность лекарствами», — заявила глава Минздрава Сербии.

Она обратила внимание, что больше всего Сербия заинтересована в антибиотиках, средствах для антиагрегантной терапии, инновационной терапии и против онкологии — не только гемотерапии, но и гено- и иммунотерапии.

Сотрудничество в сфере здравоохранения Россия и Сербия обсудили на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел в июне 2023 года. По итогам встречи стороны высказали заинтересованность в развитии двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе.

Фото: zdravlje.gov.rs

Коблова Дина

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