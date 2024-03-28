Минпромторг утвердил перечень критической продукции медицинской промышленности

Готовая продукция также разделена на две подгруппы товаров: медизделия и технические средства реабилитации (ТСР). Минпромторг подсчитал, что за 2024 год объем потребления медизделий для проведения биохимических, гематологических, иммуногематологических, коагулологических и иных анализов в денежном выражении составит 110 млрд рублей, что делает эту категорию товаров самой востребованной в перечне. Объем производства таких медизделий министерство оценивает в 27,8 млрд рублей. По прогнозу, содержащемуся в документе, объемы потребления и производства товара будут расти от года к году и достигнут к 2027 году показателей в 135 млрд и 47 млрд рублей соответственно.

Значительно меньшие объемы потребления, согласно приказу, продемонстрируют в 2024 году эндоскопические медизделия и инструменты для электрохирургии – второй по этому показателю продукт среди медизделий. Показатель спрогнозирован на уровне 38,3 млрд рублей. Объем производства предположительно дойдет до 4,7 млрд рублей.

Среди лидеров по ожидаемому потреблению среди ТСР в 2024 году – абсорбирующее белье и подгузники. В денежном эквиваленте объем их потребления составит 9,6 млрд рублей, в натуральном выражении – 343,5 млн штук. Минпромторг также подсчитал, что в текущем году будет произведено 170 млн единиц данных средств на 8,6 млрд рублей. Предполагаемые показатели не будут изменяться от года к году до 2027 года. Помимо этого, ведомство спрогнозировало, что в 2024 году будет приобретено 704 тысячи пар ортопедической сложной обуви на 5 млрд рублей. Данные о производственных показателях этого товара отсутствуют.

В категории «сырье и комплектующие» наибольшие объемы потребления спрогнозированы для полисульфоновых половолоконных мембран для диализаторов. По оценкам министерства, в 2024 году объем потребления товара составит 20 млн км, что в денежном выражении равняется 15 млрд рублей.

Из раздела «средства производства» самым востребованным товаром критической продукции в 2024–2027 годах будут стержни и пластины из твердого сплава для металлообрабатывающих инструментов. Так, в 2024 году объем их потребления составит 2,3 тысячи штук, или 42 млн рублей. Расчетные показатели производства отсутствуют.

В начале марта Минпромторг опубликовал похожий по содержанию нормативный акт, относящийся к фармацевтической промышленности. В нем указывалось, что суммарный объем потребления лекарств в период 2024–2026 годов в денежном выражении составит 1,23 трлн рублей, объем же производства по полному циклу составит 44,49 млрд рублей.