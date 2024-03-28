Novo Nordisk купит разработчика препаратов от заболеваний сердца за 1 млрд евро

Novo Nordisk заключила сделку о покупке Cardior Pharmaceuticals за 1 млрд евро, получив права на препарат CDR132L от сердечной недостаточности. Приобретение станет важным шагом для Novo Nordisk в реализации стратегии по вступлению в рынок препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний.

Novo Nordisk заявила о приобретении немецкой компании Cardior Pharmaceuticals. Сумма сделки составит чуть больше 1 млрд евро. Благодаря покупке датский производитель получит кандидатные препараты от кардиометаболических заболеваний.

Cardior занимается разработкой лекарственных средств, направленных на микроРНК, которые участвуют в регуляции генной экспрессии, различных биологических процессах (к примеру, апоптозе, ангиогенезе), защите организма от патогенов, а также могут быть маркерами рака, диабета, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и других заболеваний.

Ведущей разработкой в портфеле компании является препарат CDR132L, проходящий фазу II клинический испытаний HF-REVERT с участием 280 человек, страдающих от сердечной недостаточности. Лекарство блокирует аномальные уровни определенных микроРНК, чрезмерная экспрессия которых связана с патологическими процессами в работе сердца. В настоящее время препарат находится на втором из трех этапов испытаний на пациентах.

В ходе исследования фазы Ib, результаты которого были опубликованы в журнале European Heart Journal, CDR132L показал безопасность и хорошую переносимость. Также препарат способствовал улучшению сердечной функции у пациентов с сердечной недостаточностью.

Вскоре компания планирует начать еще одно исследование на фазе II, в котором будет изучаться возможность использования CDR132L для лечения гипертрофии сердца. При этом заболевании стенки сердечной мышцы утолщаются, что может привести к нарушению функции органа.

Novo Nordisk отметила, что приобретение станет важным шагом в реализации стратегии по вступлению компании в рынок препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний. Растущий во всем мире спрос на ее препараты от ожирения и диабета «Оземпик» и Wegovy (семаглутид) сделал датскую компанию самой дорогой в Европе, позволив ей расширить свой портфель экспериментальных лекарственных средств.

Фото: novonordisk.com