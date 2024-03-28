Число ФАП с фармлицензией выросло на 25% за два года

С 2022 года количество фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), имеющих фармацевтическую лицензию, выросло на 25%, до 37 тысяч. Такие учреждения имеют право продавать лекарства и особенно важны в тех населенных пунктах, где нет аптек. Об этом в ходе форума «Фармлига» 28 марта рассказала директор Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава РФ Елена Астапенко.

«Мы уделяем большое внимание вопросу доступности лекарств на селе, и <…> сейчас последовательно осуществляются [соответствующие] мероприятия. <…> Начиная с 2022 года, то есть за последние два года, у нас значительно расширена физическая доступность лекарств. <…> На 25% возросло количество ФАП, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность. По состоянию на март это более 37 тысяч ФАП, которым обеспечена возможность отпуска медицинской продукции», – сказала она.

Также Астапенко напомнила о том, что в феврале 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает дать участковым больницам в небольших населенных пунктах, где нет аптеки, возможность торговать лекарствами. Сейчас такое право есть у амбулаторий, фельдшерских пунктов и ФАП, а также отделений общей врачебной практики. То же самое – организовать хранение, выделить и обучить персонал, обеспечить считывание штрихкода – можно сделать в любой участковой больнице, считают авторы документа.

gxpnews