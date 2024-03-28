Vertex будет поставлять в РФ «Трикафту» от муковисцидоза для детей младше 6 лет

Государственный благотворительный фонд «Круг добра» получил от Vertex Pharmaceuticals сообщение, в котором говорится о готовности американской фармкомпании поставлять в Россию препарат от муковисцидоза «Трикафта» в новой для российских пациентов лекарственной форме – в гранулах. Лексредство предназначено для детей от 2 до 5 лет. Сейчас «Трикафтой» в форме таблеток в России лечат пациентов старше 6 лет.

В «Круге добра» подчеркнули, что переговоры с компанией, которые начались в сентябре 2023 года, были «непростыми». Тем не менее, подтверждение от компании-производителя – это обязательный шаг для начала процедуры подготовки к рассмотрению вопроса о включении препарата в перечни для закупок фонда.

Сразу же после получения письма фонд направил официальные запросы в Росздравназдор, Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России и три федеральных медицинских центра с целью получения подробной информации о препарате, показаниях и противопоказаниях, практике его применения в терапии детей. В дальнейшем вопрос включения «Трикафты» в форме гранул будет вынесен на решение экспертного совета фонда.

Отмечается, что дополнительно Vertex сообщила: «В настоящее время мы продолжаем изучать возможности для регистрации этой лекарственной формы в Российской Федерации и будем держать Вас в курсе по мере появления соответствующей информации».

Сегодня «Круг добра» обеспечивает детей с муковисцидозом дорогостоящими препаратами таргетной терапии «Оркамби» (Ивакафтор + Лумакафтор) и «Трикафта» (Элексакафтор/Тезакафтор/Ивакафтор + Ивакафтор). Оба зарегистрированы в России, но «Трикафта» пока не введена в гражданский оборот и фонд продолжает закупать его самостоятельно. В 2024 году терапию препаратом «Трикафта» получают 1335 подопечных фонда в возрасте от 6 лет, препаратом «Оркамби» – 383, в том числе 95 детей в возрасте от 2 до 5 лет включительно.

gxpnews