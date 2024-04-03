Бадма Башанкаев призвал аптеки не хулиганить и открывать точки в отдаленных местах

Депутатов беспокоит ситуация, когда сразу несколько аптек открываются недалеко друг от друга, в то время как в отдаленных районах у жителей нет возможности купить лекарства. Решением проблемы может стать обязательство для аптечных сетей при наличии определенного количества точек в больших городах открывать аптеки в малых населенных пунктах.

Депутаты работают над расширением возможностей реализации лекарств в труднодоступных местах. Уже разрешена продажа препаратов в ФАП, рассматривается законопроект о передвижных аптеках. Законодатели также работают над другими вопросами, предложенными аптечным сообществом. Поэтому депутаты ждут ответных шагов со стороны отрасли. В частности, в решении вопроса доступности аптек в труднодоступных местах. Об этом на форуме «Фармлига» заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, передает корреспондент «ФВ».

«Я вас слышу, вижу, понимаю ваши нужды. Отдельно вас единственно прошу, чтобы некоторые сети прекратили хулиганить. Не могут аптеки находиться в ста метрах друг от друга. Либо вы сами себя отрегулируете, с помощью СРО или еще как-то, либо нам надо сделать это законодательно», — сказал депутат.

Он добавил, что если аптечная сеть открывает аптеки в большом городе, то она может взять на себя социальную нагрузку по открытию точек в отдаленных районах. «Иначе законодательная власть может быть жестче, чем исполнительная. Я вслух вас об этом попросил, надо чтобы аптеки были доступны», — предупредил Башанкаев.

Директор АРФП Виктор Дмитриев согласился, что доступность аптек остается вопросом номер один. Те пути решения, которые предлагаются, пока не могут решить проблему. Например, во многих селах построили ФАП, но открыть их не получается из-за дефицита кадров.