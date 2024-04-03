Сверхбыстрый инсулин аспарт «Фиасп» пропал из аптек

В I квартале 2024 года госзакупки сверхбыстрого инсулина аспарт «Фиасп» сократились на 95%, а из аптек он пропал, пишут СМИ. Росздравнадзор заявил, что запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт хватит на 8,6 месяца. В конце прошлого года «Герофарм» получил регистрационное удостоверение на ультракороткий инсулин «РинФаст Ник» — биоаналог лекарства «Фиасп».

Взрослые пациенты пожаловались на трудности с получением сверхбыстрого инсулина аспарт «Фиасп» от NovoNordisk, после инъекции которого можно принимать пищу почти сразу. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Headway Company, в I квартале 2024 года госзакупки препарата сократились на 95%, а найти его в аптеках уже невозможно.

После этой публикации в Росздравнадзоре сообщили, что запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт для пациентов с диабетом в России хватит на 8,6 месяца, в медицинских организациях — на 10,5 месяца, а в аптеках — на 2,5 месяца, пишет ТАСС.

В России зарегистрировано шесть препаратов инсулина аспарт: «Фиасп», «Новорапид флекс пен», «Ринфаст», «РинФаст Ник», «Росинсулин аспарт р» и «Новорапид пенфилл», рассказали в Росздравнадзоре. В гражданский оборот лекарства с МНН фиасп и новорапид флекс пен последний раз вводили в феврале 2024 года.