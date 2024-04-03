27 млрд рублей привлекла в регион Корпорация развития Московской области

Корпорация развития Московской области (КРМО) привлекла 27 млрд рублей в регион с 2024 года. С начала этого года КРМО получила 100 заявок от предпринимателей на подбор площадки для размещения производства на территории Подмосковья.

Наиболее привлекательной сферой, по данным КРМО, в этом году стала пищевая промышленность. На нее приходится около 15% от общего объема заявок. Второе и третье место разделили автомобильная промышленность и производство строительных материалов. Они занимают по 10%. На третьем месте (8%) металлообработка.

«Реализация новых инвестпроектов может принести экономике Московской области более 57 млрд рублей. Те компании, которые в этом году уже выбрали Подмосковье для размещения своих предприятий, планируют инвестировать в проекты более 27 млрд рублей и создать более 1000 рабочих мест для жителей региона. Стоит отметить: объем инвестиций компаний, локализованных КРМО в первом квартале 2024 года, существенно больше аналогичного периода прошлого года. Это свидетельствует о том, что в регионе сохраняется высокая инвестиционная активность», – сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Корпорация развития Московской области сопровождает весь процесс реализации инвестиционного проекта – от выбора площадки до запуска предприятия. Предприниматели реализуют свои проекты в самых разных отраслях: металлургии, станкостроении, переработке отходов, производстве медицинских изделий и лекарственных препаратов, легкой промышленности и деревопереработке.

Так, часть предприятий в этом году уже была запущена в работу. В январе в технопарке «Королев» запустили производство бытовой и промышленной химии – от средств для мытья посуды до автошампуней. Сразу несколько предприятий запустились на территории индустриального парка «Есипово». Холдинг «Строительный альянс» ввел в эксплуатацию третью очередь производственно-складского комплекса, компания «Кенгуру.ПРО» запустила производство оборудования для воркаута и паркура, а «СиЭнПи Рус» реализовала инвестиционный проект по производству насосных станций. Еще один масштабный проект был реализован в городском округе Истра. Там компания «Мансуровское карьероуправление» завершила строительство и запустила рыбоперерабатывающее предприятие полного цикла – от выращивания рыбы до поставок готовой рыбной продукции в магазины.

«В этом году мы также запустили у нас на сайте „индекс промышленной недвижимости”, который позволяет буквально в два клика не только узнать о наличии свободных площадок, но и увидеть динамику цен на коммерческую недвижимость и земельные участки. Помимо подбора площадки, инвесторы также могут получить у специалистов корпорации консультации по существующим программам и мерам господдержки, которые действуют в регионе», – отметил и. о. генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

В 2023 году «Герофарм» построил склад площадью 2,249 кв. м на территории индустриального парка «Оболенский» в городском округе Серпухов Московской области.

gxpnews