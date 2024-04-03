Совфед: реклама препаратов для прерывания беременности недопустима

Инна Святенко, вице-спикер Совета Федерации, на заседании Совета по региональному здравоохранению, посвященному теме здоровой семьи, заявила, что медикаментозное прерывание беременности должно быть прерогативой исключительно врачей, и выступила против рекламы таких лекарственных препаратов в социальных сетях, пишет ТАСС.

«В соцсетях появляется реклама лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности. Конечно, это недопустимо, и законодатели включились в работу над этой проблемой. То, что касается медикаментозного прерывания беременности, это должна быть только прерогатива врача», – сказала вице-спикер Совфеда.

В ходе заседания Совета по региональному здравоохранению, посвященного вопросам здоровья семьи, она подчеркнула необходимость точного учета всех лекарственных препаратов для прерывания беременности согласно нормативным актам начиная с 1 сентября. Говоря о профилактике абортов, Святенко отметила, что в этом вопросе необходимо проявить деликатность.

Также она подняла тему прохождения диспансеризации мужчинами. «Многие мужчины психологически не готовы проходить обследование в разрезе репродуктивного здоровья. Нам надо что-то делать, чтобы снизить этот так называемый мужской страх. Это просто невежественно. И важно развивать такую культуру отношения к самому себе, чтобы медицинское обследование было в приоритете, а не где-то за кадром, стыдливо запрятанным мужчинами», – сказала сенатор, отметив, что, по статистике, диспансеризацию проходит намного меньше мужчин, чем женщин.

Кроме того, Святенко призвала активнее вести разъяснительную работу о важности вакцинации. «Национальный календарь прививок расширяется с каждым годом, но вместе с этим становится все больше антиваксеров. Считаю, что та просветительская, разъяснительная работа, которая должна начинаться еще со школьной скамьи, должна обязательно проводиться. В консультационных центрах для беременных, может быть, онлайн», – отметила заместитель председателя СФ.

gxpnews