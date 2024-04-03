Минпромторг: поставки препарата «Фиасп» на российский рынок регулярные

По данным Минпромторга России, препарат «Фиасп» производства датской компании Novo Nordisk (МНН инсулин аспарт) регулярно поставляется на российский рынок. Так, последняя крупная поставка (более 90 тысяч упаковок) была в январе этого года. Ведомство также сообщает, что у ЛП сразу несколько биоаналогов, в том числе отечественного производства: это «РинФаст» и «РинФаст Ник» производства российской компании «Герофарм», поставки которых составили более 37 тысяч упаковок в январе и 38 тысяч упаковок в марте соответственно. А также «Росинсулин аспарт Р» производства завода «Медсинтез», поставки которого составили более 86 тысяч упаковок в марте. Все три препарата производятся в России по полному циклу, сообщило ведомство GxP News.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в первом квартале 2024 года госзакупки препарата сократились на 95%, а найти его в аптеках уже невозможно. Но Росздравнадзор заверил, что запасов инсулина аспарт в РФ хватит на 8,6 месяца.
«Отечественные производители имеют достаточные производственные мощности для обеспечения годовой потребности системы здравоохранения Российской Федерации: например, „Герофарм” может выпускать более миллиона упаковок препарата „РинФаст Ник” в год. Все препараты с МНН инсулин аспарт, в том числе отечественного производства, широко представлены в российских аптеках: по данным ЦРПТ, их можно приобрести почти в 8000 аптеках страны. В настоящее время, по данным ЦРПТ, на территории Российской Федерации зафиксированы остатки лекарственных препаратов с МНН инсулин аспарт совокупным объемом более 1 млн упаковок», – говорится в сообщении Минпромторга.
По мнению «Герофарма», в настоящий момент с наличием и доступностью препаратов аспарт и аспарт с вспомогательным веществом никотинамид для льготной категории граждан нет сложностей. «Планы „Герофарма” по выпуску более миллиона упаковок ЛП „РинФаст Ник” в гражданский оборот превышают потребность в препарате „Фиасп”, которая в 2023 году составила порядка 800 тысяч упаковок. С начала 2024 года уже было произведено 300 тысяч упаковок и отгружено 50 тысяч согласно графику поставок», – сообщила пресс-служба российской компании.