«Ростех» изучает возможности разрушения раковых клеток под влиянием микрогравитации

Сотрудники Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») совместно с Пермским федеральным исследовательским центром УрО РАН создали лазерный микроскоп МИМ-Н сверхвысокого разрешения для проведения ранней диагностики онкозаболеваний и анализа эффективности противоопухолевых препаратов. Разработка уже применяется в уникальных научных исследованиях – с ее помощью изучается «программируемая» гибель раковых клеток под влиянием микрогравитации (невесомости), говорится на сайте «Ростеха».

«Благодаря МИМ-Н можно совершить настоящий прорыв в науке. Сегодня в стадии проработки находится вопрос о проведении с помощью модифицированной версии микроскопа биомедицинских исследований в космосе. Наблюдение за поведением клеток в космосе позволит подтвердить или опровергнуть версию о гибели раковых клеток в условиях так называемой микрогравитации», – приводятся слова исполнительного директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко.

Лазерный микроскоп благодаря своим характеристикам с высокой степенью достоверности дифференцирует здоровые и опухолевые клетки, подчеркивается в сообщении. Устройство помогает отслеживать изменения в процессе лечения онкологических заболеваний, подбирать дозировку препарата и анализировать эффективность его действия.

МИМ-Н не имеет российских аналогов, а от зарубежных изделий отличается сверхвысоким разрешением – до 0,1 нанометра по вертикали и до 100 нанометров в плоскости объекта. У швейцарских устройств, например, эти показатели в полтора раза ниже. В числе других преимуществ нового оборудования – встроенная камера для поддержания жизнеспособности изучаемого материала. При этом сам прибор имеет компактные размеры и вес, не превышающий 70 кг, что позволяет расположить изделие в небольших помещениях.

gxpnews