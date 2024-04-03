Россельхознадзор предупредил о риске покупки контрафактных ветлекарств на маркетплейсах

В Россельхознадзоре призвали изучать информацию о приобретаемых на маркетплейсах ветеринарных препаратах. Сейчас, например, в преддверии максимальной активности клещей, для владельцев животных особенно актуальны лекарства для профилактики болезней, переносчиками которых являются эти насекомые. При этом один из самых популярных у россиян препарат в этой группе – «Бравекто» – с 2022 года не поставляется в страну, но онлайн-платформы продолжают его продавать.

Покупатели должны понимать, что качество и безопасность такого ветсредства под сомнением, сообщает пресс-служба ведомства. «Средство для ветеринарного применения „Бравекто” производства Intervet GesmbH (Австрия) официально не ввозится в Россию с 2022 года по инициативе производителя. Лекарственный препарат не вводился в гражданский оборот, его продажа запрещена законодательством России», – отмечается в сообщении.

По данным GxP News, «Бравекто» находится в продаже у многих популярных маркетплейсов. Согласно последним отзывам покупателей на одной из платформ, сделанных в марте 2024 года, надписи на русском языке на упаковках отсутствуют.

gxpnews