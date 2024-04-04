«Катрен» и ЦВ «Протек» снизили прибыль по итогам 2023 года

Два крупнейших дистрибьютора снизили прибыль за 2023 год: «Катрен» – на 40%, ЦВ «Протек» – на 24%. При этом выручка компаний выросла на 9 и 14% соответственно.

«Катрен» и «Протек» раскрыли данные бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2023 год, свидетельствует база системы «СПАРК-Интерфакс». Третий участник первой тройки дистрибьюторов – «Пульс» данные пока не опубликовал.

Выручка «Катрена» в 2023 году составила 281,5 млрд руб., по сравнению с 2022 годом это больше на 9%. Прибыль снизилась с 5,3 млрд до 3,2 млрд руб., то есть на 40%.

Выручка ЦВ «Протек» по итогам прошлого года была 293,5 млрд руб., по отношению к предыдущему году рост составил 14%. Прибыль снизилась на 24%, с 2,5 млрд до 1,9 млрд руб.

В 2023 году на деятельность основных дистрибьюторов могло повлиять банкротство ООО «Годовалов». ЦВ «Протек» подал иск о взыскании 1,3 млрд руб., «Пульс» – 1,2 млрд руб. «Катрен» не подавала иска, при этом компания есть в списке кредиторов в деле о банкротстве «Годовалова».

Фото: ededchechine/ru.freepik.com

Елена Калиновская

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