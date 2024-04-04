Мишустин отчитался в Госдуме по лекарственному обеспечению в 2023 году

Мишустин рассказал о результатах проекта «Санитарный щит». По его словам, Россия на 100% независима в производстве реактивов для выявления инфекций. Он также подвел итоги 2023 года по лекарственному обеспечению.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, рассказал о промежуточных результатах проекта «Санитарный щит». По его словам, отечественные центры и мобильные лаборатории по обеспечению эпидемиологической безопасности полностью независимы в производстве реактивов.

«Разработали около 40 новых тест-систем для быстрой (буквально за час сейчас) диагностики заболеваний. Создали целую сеть центров, мобильных лабораторий. Обеспечили их технологическую независимость производством 100% отечественных реактивов. И мы продолжим развивать этот значимый проект», — сказал Мишустин.

Федеральный проект «Санитарный щит — безопасность для здоровья» был утвержден во время пандемии коронавируса. Его цели – сохранение здоровья человека и защита от инфекционных угроз. Рос­потребнадзор разработал стратегию на период до 2030 года, выяснил «ФВ». К этому времени тест-системы должны разрабатываться за четыре дня, а новые вакцины — за четыре месяца. На финансирование проекта планировалось выделить более 260 млрд руб.

Подводя итоги 2023 года, Мишустин поделился статистикой в рамках лекарственного обеспечения. Так, в прошлом году программа по борьбе с гепатитом С охватила более 45 тыс. человек. По словам премьер-министра, теперь лекарства смогут получить 100 тыс. человек. Он также рассказал, что за три года препараты получили бесплатно почти 2 млн человек пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подопечными «Круга добра» с момента его открытия стали уже более 23 тыс. человек, а перечень диагнозов, по которым фонд оказывает поддержку, расширился на 30 позиций за год.

Мишустин рассказал, что на фармрынок выпущено 530 новых отечественных препаратов. Он сообщил о росте производства лекарств на 7%, медизделий — на 15%.

По словам премьер-министра, более 80% лекарств в России из списка ЖНВЛП производится внутри страны — это 660 из 815 непатентованных наименовани. Лекарства выпускают 258 предприятий. Он также сообщил, что цены на жизненно важные лекарства в России за 2023 год выросли в пределах 4,4%, что ниже уровня инфлянции.

Фото: duma.gov.ru

Коблова Дина

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