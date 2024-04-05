В России впервые завершен трансфер технологии синтеза субстанции орфанного препарата

ОО «НПО Петровакс Фарм» и ФГБУ «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России завершили один из ключевых этапов проекта — синтез субстанции — по локализации производства препарата Фабагал® (МНН: агалсидаза бета) для лечения болезни Фабри. Это первый пример трансфера технологии производства субстанции в проекте по импортозамещению орфанных препаратов в России. Об этом сообщвет пресс-центр «Петровакс».

Инвестиционный проект стартовал в 2022 году и предполагает локализацию производства полного цикла препарата Фабагал®. В течение двух лет «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» и «Петровакс» осуществляли трансфер технологий синтеза субстанций. К настоящему моменту произведены первые серии субстанции агалсидазы бета на площадке «НИЦЭМ им.Н.Ф. Гамалеи». Финальным этапом проекта станет производство готовой лекарственной формы препарата из российской субстанции на предприятии «Петровакс».

Вывод на рынок российского препарата ожидается в конце этого года. Эффективность технологии позволит производить препарат в количествах достаточных для обеспечения терапией всех российских пациентов с болезнью Фабри, получающих ферментозаместительную терапию агалсидазой бета.

Проект имеет большое социально-экономическое значение. Его цель — повысить доступность жизненно необходимого лечения для российских пациентов. Локализация синтеза субстанции является ключевым элементом импортонезависимости и способна обеспечить бесперебойные поставки лекарственного препарата на российский рынок.

В 2023 году препарат Фабагал®. был зарегистрирован в России. Предельная отпускная цена на Фабагал®. на 40% ниже, чем на другой имеющийся на рынке препарат с аналогичным МНН. Локализация препарата Фабагал® позволит значительно снизить бюджетные расходы — около 500 млн руб. в год в сравнении с альтернативной терапией (3,8 млн рублей в расчете на одного пациента). С учетом временного горизонта в 5 лет эта сумма может достигнуть более 2 млрд рублей. В настоящее время терапию получают 176 пациентов.

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