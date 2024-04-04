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Признанный банкротом Андрей Годовалов утратил статус ИП

Андрей Годовалов

Андрей Годовалов, признанный банкротом, утратил статус индивидуального предпринимателя. Ранее суд также признал банкротом его делового партнера Николая Шаврина.

Признанный банкротом совладелец дистрибьютора «Годовалов» и аптечной сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов утратил статус индивидуального предпринимателя   (ИП),  пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс». Изменения в статусе произошли 28 марта.

Годовалов зарегистрировался в качестве ИП в 1998 году и специализировался на оптовой торговле фармацевтической продукцией.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом Годовалова, а затем и его делового партнера Николая Шаврина. В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества.

Андрей Годовалов пополам с Николаем Шавриным владеют ООО «Годовалов». Компания занималась фармацевтической логистикой, а также развивала сеть «Аптека от склада». «Годовалов» был одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке. Компания работала в 37 субъектах России. У дистрибьютора было пять складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске.

Суд также признал банкротом и юридическое лицо — дистрибьютора «Годовалов» — и начал конкурсное производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», к ООО «Годовалов» предъявлены иски о взыскании на сумму 4,7 млрд руб. У Годовалова и Шаврина долги на 2,5 млрд руб. перед ООО «ФК Пульс» и ЦВ «Протек».

Коблова Дина
pharmvestnik

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4 апреля, 2024 | Просмотров: 95