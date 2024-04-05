Взрыв реактора на фармзаводе в Индии унес жизни пяти человек

На территории фармацевтического завода в штате Телангана, Индия, произошел взрыв реактора. Ударной волной снесло стены и крышу предприятия, из-за чего несколько человек оказались в ловушке под обломками. Еще пять человек погибли, один из них – представитель руководства. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил телеканал NDTV.

По информации местных чиновников, в момент взрыва в здании находилось около 50 человек. Подробных данных об их судьбе пока нет. Кроме того, сохраняется риск взрыва еще одного реактора, в связи с чем проводится эвакуация жителей из близлежащих районов.

По данным другого индийского СМИ, речь идет о заводе компании SB Organics, которая существует с 1988 года. В портфеле компании числится множество лекарств, в том числе домперидон, габапентин, аспирин и др.

gxpnews