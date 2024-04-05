FDA одобрило ЛП от Vanda для купирования маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Fanapt (илоперидон) от Vanda Pharmaceuticals для купирования эпизодов маниакального поведения и смешанных состояний у пациентов, страдающих биполярным расстройством. Это показание стало для препарата вторым: в 2009 году его разрешили использовать в США для лечения шизофрении.

Основанием для одобрительного решения регулятора стали результаты клинических испытаний с участием 400 человек. Так, на четвертой неделе приема у большинства из них отмечались улучшения, а именно снижение выраженности маниакального поведения.

В компании надеются, что новое показание увеличит продажи Fanapt и сможет нивелировать эффект от прекращения в 2027 году действия патента на данную разработку. В 2023 году препарат принес Vanda Pharmaceuticals $91 млн, что на 4,1% меньше, чем в 2022-м.

В прошлом году Vanda Pharmaceuticals подала иск к FDA, обвинив регулятора в передаче конкурентам – производителям дженериков – коммерческих секретов, касающихся разработки Fanapt и препарата от расстройства сна Hetlioz.

gxpnews