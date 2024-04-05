В США впервые в мире успешно пересадили свиную почку живому человеку

Реципиентом в Массачусетской больнице стал 62-летний Рик Слэйман, добровольно согласившийся на трансплантацию. У пациента до операции наблюдалась терминальная стадия поражения почек – много лет он был вынужден проходить процедуру диализа. Операция состоялась 16 марта 2024 года, она длилась 4 часа, а 3 апреля Слэймана выписали из больницы, чтобы продолжить лечение дома.

Слэйману ранее также были поставлены диагнозы – диабет 2-го типа и гипертония. С 2011 года пациент находился на диализе. В 2018 году ему пересадили человеческую почку, но в 2023 организм отторг ее, и мужчина вернулся к процедуре диализа.

Свиную почку для пересадки предоставила американская компания eGenesis, специализирующаяся на создании искусственных органов для трансплантации. Гены свиньи были отредактированы с помощью технологии CRISPR-Cas9. Специалисты удалили три гена, которые могли навредить пациенту, и добавили семь новых, для того чтобы улучшить совместимость с человеческим организмом. Также ученые инактивировали ретровирусы. Всего в почке провели 69 модификаций.

Сейчас Слэйману продолжают вводить новые иммунодепрессанты, чтобы предотвратить отторжение органа, а за состоянием почек наблюдают с помощью ультразвука. Однако врачи отмечают, что они «имели дело с относительно здоровым пациентом, который был кандидатом на трансплантацию почки человека и только из-за текущего распределения никогда не собирался ее получить».

Однако операция подверглась критике со стороны организации по защите животных. «Свиньи не являются запасными частями и никогда не должны использоваться как таковые только потому, что люди слишком эгоцентричны, чтобы жертвовать свои тела пациентам, отчаянно нуждающимся в трансплантации органов», – заявили в организации «Люди за этичное обращение с животными» (РЕТА).

Старший вице-президент PETA Кэти Гильермо предостерегла, что пересадка органов животных опасна для людей и может привести к пандемии, так как невозможно устранить или даже идентифицировать все вирусы, которые переносят свиньи. Исследователям, по ее словам, необходимо «сосредоточиться на очистке системы донорства органов и оставить животных в покое».

Операции по пересадке генномодифицированных свиных почек в экспериментальном режиме проводятся довольно часто, однако до случая в Массачусетской больнице получателями донорского органа становились люди с диагностированной смертью мозга. Организм таких реципиентов был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и другим поддерживающим системам. Операции проводились с согласия родственников умерших пациентов.

Например, в августе 2023 года ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме (США) представили в научном журнале Jama Surgery результаты пересадки генетически модифицированных почек свиньи человеку с ранее диагностированной смертью мозга. Пересаженные почки показали нормальную работу – фильтровали кровь, очищали организм от креатинина и иных вредных продуктов жизнедеятельности, вырабатывали мочу и выполняли другие функции. В сентябре того же года стало известно, что свиная почка проработала в человеческом организме рекордные два месяца.

Трансплантации органов животных людям продолжают проводить и в 2024 году. Так, 3 апреля почку свиньи человеку с мертвым мозгом пересадили в больнице Сицзин Медицинского университета ВВС в Китае.