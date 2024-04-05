В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы за контрабанду вирусов, ядов и микроорганизмов

Группа депутатов, в том числе заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания РФ Ирина Яровая и председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, подготовила законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности за контрабанду и нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биологическими агентами или токсинами. Документ появился в системе СОЗД.

К ним относятся микроорганизмы, вирусы, прионы (белковоподобные инфекционные частицы), яды биологического происхождения и и иные биологические агенты, в том числе созданные в результате генетических манипуляций, применения технологий синтетической биологии. В пояснительной записке поясняется — это те агенты, которые «способны вызывать патологический процесс в организме человека, животного или в растениях, а также биологические материалы, в которых могут содержаться перечисленные патогены».

Среди угроз, к которым могут привести контрабанда и нарушения обращения, названы противоправные действия с патогенными биологическими агентами, в том числе аварии на объектах, на которых находятся источники биологической опасности или проводятся работы с патогенными биологическими агентами, а также диверсии и террористические акты на этих объектах.

По словам председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, «контрабандисты отправятся за решетку на срок до 12 лет (статья 226.1 УК РФ)». Также законопроектом предусматривается наказание до 8 лет лишения свободы за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами, а одновременно появится альтернативная форма наказания – принудительные работы на срок до 5 лет (статья 248 УК РФ). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

gxpnews