Sanofi урегулировала более 4 тыс. судебных исков по ранитидину

Sanofi прекратила производство 4 тыс. судебных дел, возбужденных из-за якобы содержания опасного для здоровья канцерогена в ее препарате от изжоги «Зантак» (ранитидин). Компания по-прежнему не признает ответственность за канцерогенное действие лекарственного средства.

Sanofi достигла принципиальных договоренностей по вопросу урегулирования 4 тыс. судебных исков, связанных с возможным риском рака от приема ее препарата «Зантак» (ранитидин). Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Французский производитель не раскрыл финансовые условия соглашения. Несмотря на прекращение судопроизводства по столь большому количеству дел, в штате Делавэр остаются неразрешенными 20 тыс. исков, поданных против Sanofi.

Компания не признала свою ответственность за канцерогенное действие ее лекарственного средства. Как утверждает фармгигант, содержание опасного для здоровья вещества N-нитрозодиметиламина (NDMA) в «Зантаке» не было подтверждено.