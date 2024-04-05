Депутаты намерены ввести уголовную ответственность за контрабанду вирусов и микроорганизмов Sanofi урегулировала более 4 тыс. судебных исков по ранитидину » Минздрав представил список клинических исследований на 2024 год В ближайшие три года в России проведут 21 клиническое исследование, направленное на разработку средств диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Среди них исследования вакцин, тест-систем, панелей стандартных образцов и др. Минздрав опубликовал список клинических исследований в рамках стратегии иммунопрофилактики в рамках госзадания на 2024 и плановый период с 2025 по 2026 год. Этими данными поделились в ответе Российскому союзу промышленников и предпринимателей на предложения в рамках реализации «Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года». Подведомственные Минздраву медучреждения в ближайшие три года проведут 21 клинисследование, направленное на разработку средств диагностики, профилактики и лечения следующих инфекционных заболеваний: Завершение доклинических исследований противогриппозной универсальной вакцины «Грифлавак», ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» (период реализации 2023—2024 год); Вакцина против гриппа мукозального применения с широким спектром защитной эффективности в отношении сезонных и потенциально пандемических вирусов гриппа, ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» (2023—2025); Исследование эффективности и безопасности рекомбинантной субъединичной вакцины «ГамТБвак» для профилактики туберкулеза в двойном слепом плацебоконтролируемом исследовании, ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» (2023—2024); Разработка технологии управления потенциалом В-клеток памяти для создания вакцин, индуцирующих нейтрализующие антитела с широкой специфичностью в отношении высокоизменчивых вирусов-возбудителей инфекционных заболеваний человека, на модели SARS-CoV-2, ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» (2024—2026); Разработка кандидатной вакцины для профилактики клещевого энцефалита с адаптированным антигенным составом на базе мРНК платформы, ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» (2024—2026); Клинические испытания вакцины на основе вирусоподобных частиц (VLP) для профилактики ротавирусной инфекции (II фаза), ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» (2024—2025); Клинические испытания вакцины на основе VLP для профилактики COVID-19 (III фаза), ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» (2024—2025); Разработка композиции и технологии получения нового липидного наноносителя с применением ионизируемых липидов для адресной доставки мРНК вакцин, направленных на здоровьесбережение и повышение качества жизни населения, ФГБОУ ВО СПХФУ (2024—2026); Разработка тест-системы для определения антибиотикорезистентности возбудителей микобактериозов, ФГБУ «НМИЦ ФПИ» (2023—2025); Разработка тест-системы на основе полимеразной цепной реакции для ранней диагностики микобактериальной инфекции, вызванной Mycobacterium avium complex, у пациентов с иммунодефицитом, в том числе с ВИЧ-инфекцией, ФГБУ «НМИЦ ФПИ» (2024—2026); Разработка, совершенствование и практическое применение вирусологических методов, иммуно-ферментных и молекулярно-генетических тест-систем и технологий для проведения контроля за циркуляцией опасных зоонозных вирусов и вызываемых ими инфекций в России, ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» (2024—2025); Разработка тест-системы для экспресс-определения антибиотикорезистентности патогенных бактерий на основе in situ анализа подвижности бактериальных клеток, ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» (2022—2024); Создание панели стандартных образцов (клинических, вирусных, бактериальных) для валидации и актуализации тест-систем, используемых в диагностике, прогнозировании течения заболевания и оценке эффективности лечения и профилактики SARS-CoV-2, гриппа и других ОРЗ, ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» (2022—2024); Мониторинговое исследование лихорадки, вызываемой новым вариантом риккетсий, распространенных в регионах РФ: определение антибиотикорезистентности возбудителя; разработка диагностической тест-системы; изучение эколого-генетических закономерностей циркуляции возбудителя, ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» (2024—2026); Разработка тест-систем для скрининговой ПЦР-диагностики, мониторинга течения микобактериозов и видовой ПЦР-идентификации микобактерий, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» (2024—2026); Создание панели стандартных образцов (клинических, вирусных, бактериальных) для валидации и актуализации тест-систем, используемых в диагностике, прогнозировании течения заболевания и оценке эффективности 4 лечения и профилактики SARS-CoV-2, гриппа и других ОРЗ, ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» (2024—2025); Разработка методов лечения различных форм урологической инфекции препаратами бактериофагов, ФГБУ «НМИЦ радиологии» (2022—2024); Разработка технологии лечения пациентов с инфекционными спондилитами на основе комплексного исследования опороспособности и биомеханики позвоночного столба с применением виртуального моделирования и алгоритмов искусственного интеллекта, ФГБУ «НМИЦ ФПИ» (2021—2023); Разработка комплексной иммунобиологической технологии дифференцирования активной и латентной туберкулезной инфекции, ФГБУ «НМИЦ ФПИ» (2021—2023); Повышение эффективности микробиологической диагностики микобактериозов у больных ВИЧ-инфекцией, ФГБУ «НМИЦ ФПИ» (2021—2023); Разработка опытного образца модульного автоматического устройства для дифференциальной экспресс-диагностики туберкулеза и нетуберкулезных микобактериозов и определения их антибиотикорезистентности, ФГБУ «НМИЦ ФПИ» (2023—2025). Фото: freepik Коблова Дина

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