«Биннофарм Групп» запустила в Зеленограде новую технологичную линию производства препаратов в суппозиториях

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» в рамках программы модернизации своих производственных площадок запустила на заводе «Биннофарм» в Зеленограде новую технологичную линию производства препаратов в суппозиториях. Об этом сообщает пресс-служба компании. По информации пресс-службы – новая автоматическая суппозиторная линия имеет производственную мощность 15 тыс. суппозиториев в час.

На суппозиторной линии компания планирует производить три лекарственных препарата разных нозологий. В настоящий момент на линии завершена наработка опытно-промышленных серий и начат коммерческий выпуск препарата «Венапрокт», нового для площадки «Биннофарм». Партии препарата появятся в аптечных сетях в конце 2-го квартала текущего года.

Еще два препарата в удобной, востребованной рынком упаковке суппозиториев, планируется запустить в производство до конца 2024 года.

Анатолий Ягленко, корпоративный директор по производственной деятельности: «Наша площадка в Зеленограде увеличила объем производства в 2023 году до 7,3 млн упаковок. Завод развивается, расширяется продуктовый портфель, растут производственные планы. С запуском новой линии компания планирует увеличить объемы производства и продаж препаратов, упакованных в суппозиториях. Кроме этого, завод наращивает объемы производства препаратов и в других лекарственных формах – в аэрозолях, ампулах, твердых формах».

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