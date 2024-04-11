Суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-замгендиректора «Микрогена»

По версии следствия, когда Горюнов был заместителем гендиректора «Микрогена» и получил доверенность на распоряжение биопрепаратами, он с 2017 по 2019 год несколько раз якобы продавал по заниженной цене иммуноглобулиновые комплексы «осадок фракции II+III» (осадок А) конкуренту – компании «Иммуно-Гем». Как сообщается в материалах дела, всего за три года Горюнов мог продать 4 тонны вещества за 1,8 млн рублей при рыночной стоимости 31,6 млн рублей.

Следствие считает, что таким образом обвиняемый хотел зарекомендовать себя в компании «Иммуно-Гем» и в дальнейшем занять в ней должность генерального директора. Ущерб «Микрогену» от предполагаемых действий фигуранта правоохранители оценили в более 30 млн рублей.

Адвокат Горюнова Игорь Еремичев ссылается на сопроводительные паспорта к препарату, в которых указано, что у проданной обвиняемым субстанции к моменту сделки истек срок хранения. Еремичев сообщил, что суд отказался приобщать к делу доказывающие этот факт документы. В ходе судебного заседания сторона защиты представила заключение экспертизы, также указывающее на просроченный срок годности. В таком случае вещество должно быть утилизировано, однако из него, по сообщению адвоката, может быть произведен осадок Б, имеющий больший срок годности. Свидетель из «Микрогена», однако, сообщил, что продажа просроченного сырья в компании была запрещена.

НПО «Микроген» занимается производством иммунобиологических препаратов, в том числе препаратов крови. На изготовлении последних специализируется и «Иммуно-Гем». Части портфелей фармкомпаний пересекаются. Так, обе компании выпускают лекарства с МНН иммуноглобулин человека нормальный (ИЧН). В конце 2022 года «Микроген» по ускоренной процедуре зарегистрировал первый отечественный внутривенный ИЧН в формате 10-процентного раствора под торговым наименованием БиоГам.