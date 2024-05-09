Skyhawk за 1,8 млрд долларов разработает для Ipsen препараты от нейродегенеративных заболеваний

Ipsen заключил сделку с биотехом Skyhawk на 1,8 млрд долл. Компании намерены разработать малые молекулы против редких заболеваний нервной системы. Ipsen получит эксклюзивные глобальные права на два кандидатных препарата.

Ipsen и Skyhawk Therapeutics подписали соглашение на сумму 1,8 млрд долл. Компании займутся совместной разработкой препаратов от редких заболеваний нервной системы, говорится в пресс-релизе.

По условиям сделки, Ipsen получит эксклюзивные глобальные права на два кандидатных препарата, которые смогут показать эффективность в ходе клинических испытаний. Создание лекарственных средств будет происходить на платформе Skyhawk, используемой для разработки РНК-модулирующих молекул.

Нейрозаболевания являются фокусом деятельности Skyhawk. Одним из главных достижений компании является модулятор сплайсинга, предназначенный для лечения болезни Хантингтона. Сплайсинг — процесс, который удаляет из РНК участки, неспособные кодировать аминокислоты. Оставшиеся участки затем соединяются вместе. Это помогает решить проблему дефицита или избытка определенных белков, связанных с тем или иным заболеванием. Разработка компании изучается в ходе клинических исследований на фазе I.

У Skyhawk также есть разработки, которые потенциально могут быть использованы для лечения лобно-височной деменции и спиноцеребеллярной атаксии 3-го типа.

Помимо этого биотех успел заключить договоры о сотрудничестве с несколькими крупными фармкомпаниями. В их числе Sanofi, MSD и Vertex Pharmaceuticals.

Фото: 123rf.com

Владимир Заболотских

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