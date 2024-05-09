ВОЗ рекомендовала новый состав вакцин от коронавируса

ВОЗ рекомендовала использовать линию JN.1 в качестве антигена вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. Проведенные ВОЗ анализ и моделирование показали, что обновленный состав вакцин даст дополнительные 23—33% эффективности против тяжелого течения заболевания.

Техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендацию изменить состав вакцин против COVID-19 после анализа нового коронавируса и степени защиты текущего варианта прививки. Как сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на ВОЗ, в качестве антигена рекомендована линия JN.1.

Эта линия предложена из-за дальнейших изменений важных участков «шиповидного» белка, преобладания линии JN.1 в получаемых от пациентов образцах, и вытеснения циркулирующих ранее XBB и ее «потомков». ВОЗ прогнозирует в ближайшем будущем циркуляцию JN.1 и ее «потомков», как, например, сейчас JN.13.1, JN.11.1 и KP.2.

Состав вакцин меняется также из-за снижения способности антител нейтрализовывать вирусы новой линии. В эксперименте титры нейтрализации патогенов JN.1 снижались в 2—5 раз по сравнению с преобладающей до этого линией XBB.1.5.

Как показали анализ и моделирование, проведенные ВОЗ, обновленный состав вакцин даст дополнительные 23—33% эффективности против тяжелого течения COVID-19 и 11—25% эффективности против симптомов коронавируса относительно предыдущего вакцинного «штамма».

Организация также указывает на отчеты, которые производители вакцин предоставили конфиденциально. В них сообщается о результатах экспериментов на иммунизированных ранее и «наивных» мышах, а также иммунизации людей вакцинами-кандидатами с новым рекомендованным «штаммом» в составе. Эти эксперименты подтвердили лучшую способность JN.1 вырабатывать высокий титр нейтрализующих антител против циркулирующей линии и ее «потомков».

В мае 2023 года консультативная группа ВОЗ рекомендовала адаптировать новые бустеры вакцин от COVID-19 только к подвариантам XBB: среди них сублинии XBB.1.5 и XBB.1.16. Среди российских вакцин для профилактики коронавируса обновили антигенный состав «Спутника Лайт» и «Спутника V».

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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