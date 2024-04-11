Индия стала лидером по поставкам лекарств на российский рынок в 2023 году

По данным представленным аналитической компанией RNC Pharma, Индия стала лидером по поставкам лекарств на российский рынок в 2023 году. Об этом сообщает РБК. Объем поставок из Индии достиг 293,9 миллиона упаковок, что на 2,9% выше по сравнению с предыдущим годом. На втором месте Германия – 238,7 млн упаковок, что на 19,2% ниже по сравнению с предыдущим годом. На третьем месте Франция – 149,3 млн упаковок, что на 7,6% выше по сравнению с предыдущим годом.

В топ 10 стран поставщиков лекарств в Россию в 2023 году также вошли – Венгрия, Беларусь, Италия Великобритания, Польша, Чехия, Болгария.

Всего за 2023 год в Россию было импортировано 1,8 млн упаковок иностранных лекарств. Несмотря на рост на 1,5% год к году, этот показатель все равно ниже уровня 2021 года, когда в страну завезли 1,9 млрд упаковок. Больше всего на российском рынке лекарств местного производства — в 2023 году их было 4,1 млрд упаковок.

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