Правительство не поддержало законопроект о праве тратить маткапитал на лекарства для детей

Правительство не поддержало законопроект о праве тратить средства материнского капитала на оплату медуслуг и лекарств. Комитет Госдумы по охране здоровья предложил отклонить документ.

Правительство не поддержало законопроект о направлении средств материнского капитала на оплату медицинских услуг и лекарств для ребенка. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра здравоохранения Олег Салагай в ходе заседания Комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент «ФВ».

По словам замминистра, в России предусмотрено обеспечение пациентов лекарствами и гарантировано бесплатное оказание медпомощи. Салагай заявил, что эти направления последовательно расширяют.