Президент подписал закон о повышении порога криминализации по экономическим преступлениям

Президент подписал закон, по которому смягчена возможность привлечения к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство и мошенничество. Изменения внесли также в статьи об уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов и о злоупотреблении при эмиссии ценных бумаг. Закон вступает в силу с 15 апреля.

Президент подписал федеральный закон № 79-ФЗ от 06.04.2024 о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

По отдельным экономическим преступлениям повышается так называемый порог криминализации, то есть увеличиваются размеры значительного, крупного и особо крупного ущерба, по достижении которого наступает уголовная ответственность. От размера ущерба зависит тяжесть преступления и, соответственно, суровость наказания за его совершения.

Изменения затронули вид мошенничества, связанного с преднамеренным невыполнением договорных обязательств (ч.5—7 ст.159 УК РФ). Так, для наступления уголовной ответственности в результате преступления должен быть причинен тот или иной ущерб:

значительный ущерб в размере от 250 тыс. до 4,5 млн руб. (ч.5 ст.159 УК РФ);

крупный ущерб в размере от 4,5 млн до 18 млн руб.;

особо крупный ущерб — свыше 18 млн руб.