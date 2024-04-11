Оргкомитет «Платиновой унции» определил препараты — финалисты в категории «Динамика года»

Стали известны финалисты «Платиновой унции» в категории «Динамика года». Победитель премии будет объявлен 18 апреля.

Оргкомитетом XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» названы препараты, вошедшие в шорт-листы категории «Динамика года» в государственном секторе и розничном сегменте.

В номинации «Препарат. Государственный сектор»* пять претендентов на победу:

«Золгенсма» (Novartis),

«Пемброриа» («Биокад»),

«Спинраза» (Biogen),

«Форсига» (AstraZeneca),

«Эврисди» (Roche).

В номинации «Препарат. Розничный сегмент»* в шорт-лист вошли:

«Граммидин» (АО «Валента Фарм»),

«Урсосан» («ПроМедЦС Прага»),

«Форсига» (AstraZeneca),

«Эдарби» (ГК «Нижфарм»),

«Эмоксипин» («Фармстандарт»).

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, ведущих отраслевых СМИ, генеральные директора фармацевтических компаний. Последние по правилам конкурса не могут голосовать за свои компании, препараты и проекты.

Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля.

Она пройдет в онлайн-формате. Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.

Генеральный спонсор церемонии — компания «Мьюз Медиа».

Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «Квайссер Фарма».

* Финалисты представлены в алфавитном порядке.

Елена Григорьева

pharmvestnik