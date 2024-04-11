Baxter International приостановил свою деятельность в России

Baxter заявил о прекращении деятельности на территории России. Поставщик растворов для диализа объяснил свой шаг санкционными и логистическими проблемами.

Американский поставщик растворов для диализа Baxter International приостановил свою деятельность в России. Об этом говорится в бухгалтерском отчете компании за 2023 год, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

«Растущий уровень экономической конкуренции и напряженности в сфере торговли между США, Китаем и Россией может негативно сказаться на нашей деятельности, ее результатах, финансовом положении компании и движении денежных средств. Несмотря на частичное устранение последствий повышения пошлин, введенных этими странами (освобождение от выплат пошлин и принятия других смягчающих мер для своих компаний), сохраняется риск введения дополнительных таможенных сборов и других видов ограничений», – говорится в документе.

В отчете также отмечается обострение экономической и политической ситуации в мире, которая отражается на макроэкономической стабильности и показателях компании.

«Мы практически полностью завершили работу по прекращению своей деятельности на территории России в соответствии со всеми соответствующими санкциями и законами США и Европейского союза», – заявил фармпроизводитель.

Американская компания продолжает свое юридическое существование в России. В дальнейшем планируется либо продать, либо списать активы российского бизнеса. На 2023 г. стоимость фирмы составила 107,9 млн руб., согласно бухотчету российского дочернего подразделения Baxter, размещенном на сайте БФО России.

Производитель из США поставляет растворы для перитонеального диализа, средства ингаляционной анестезии и онкологические препараты с 1993 года. Baxter и Fresenius были единственными компаниями, поставлявшими растворы до 2022 года. На долю первой приходилось 76% российского рынка, пишут «Ведомости».

Фото: ru.baxter.com

Владимир Заболотских

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