Россельхознадзор проводит выездную инспекцию китайского и французского производителей ветпрепаратов

В настоящее время делегация Россельхознадзора, в числе которой эксперты подведомственного Службе ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»), проводит выездную инспекцию двух производителей препаратов для ветеринарного применения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы площадки расположены в Китае — провинция Чжэцзян и Франции — регион Эльзас.

В сообщении отмечается, что в случае успешного прохождения инспекции компании получат возможность поставлять в Россию ряд ветпрепаратов для домашних и сельскохозяйственных животных. На российский рынок могут возобновиться поставки французских противовоспалительных и противопаразитарных средств для кошек и собак. Кроме того, возможно появятся китайские вакцины от инфекционного бронхита кур, цирковирусной инфекции свиней и пневмонии свиней.

Производители из КНР и Франции проявляют растущую заинтересованность в поставках на российский рынок препаратов для ветеринарного применения и готовы подтверждать соответствие своей продукции российским требованиям надлежащей производственной практики (GMP).

Последние изменения в Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ унифицировали требования к российским и иностранным производителям ветпрепаратов. С 1 сентября 2023 года продукция компаний, не получивших российский сертификат GMP, не может поставляться в Россию.

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